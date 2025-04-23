وسط مقاطعة العديد من الفصائل .. المجلس المركزي يجتمع لاختيار نائب رئيس لمنظمة التحرير

رام الله - وطن: تنعقد، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- انقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

وتنعقد الجلسة وسط اعلان العديد من الفصائل مقاطعتها للاجتماع من بينها الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية وعدد من أعضاء المجلس المركزي بينما تغيب حركتي حماس والجهاد الاسلامي عن الاجتماع، .

ومن المقرر ان يلقي الرئيس محمود عباس كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة .

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.