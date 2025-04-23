الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي المواطنين بين بلدتي كفل حارس وحارس، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن الاحتلال شرع بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، في إطار التوسع الاستعماري وضم مزيد من الأراضي لصالح مستعمرات المنطقة.

يذكر أن بلدة حارس شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات استيلاء وتجريف، ما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان.