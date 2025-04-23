الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحامه الظاهرية جنوب الخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كافة أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين وداهمت عددا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اقتحمت تلك القوات مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما وحطمت بعض محتوياته.