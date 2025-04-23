أولمو يمنح برشلونة فوزا صعبا أمام ريال مايوركا

وطن: منح الدولي الإسباني، داني أولمو، فريقه برشلونة فوزا صعبا أمام ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ورفع الفريق الكاتالوني، بهذا الفوز، رصيده إلى 76، ليواصل تمسكه بصدارة جدول الترتيب وفارق السبع نقاط عن غريمه ومنافسه المباشر، ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على خيتافي، مساء اليوم الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 44 نقطة، بعد تلقيه خسارته الثالثة في آخر 5 مباريات والثالثة عشرة في المسابقة، ليبقى في المركز السابع مؤقتا.

سيطر برشلونة على مجريات اللقاء تماما منذ الدقائق الأولى، لكن الفريق افتقد الفاعلية الهجومي أمام مرمى المنافس، ووضح تماما تأثره بغياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

وألغى الحكم هدفا سجله ريال مايوركا عبر ماتيو موريي من انفراد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل.

ومع أول دقيقة من انطلاق الشوط الثاني تمكن داني أولمو من خطف هدف "البلوغرانا" الوحيد، بعدما تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من زميله إريك غارسيا، قبل أن يسدد كرة زاحفة بإتقان في الزاوية اليمنى الأرضية.