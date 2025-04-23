اشتباك من مسافة صفر .. مشاهد توثق انقضاض مقاومين على جنود الاحتلال في غزة

وطن: وثقت لقطات مصورة جديدة لحظات اشتباكات مباشرة بين مقاتلين من المقاومة في غزة ومجموعة من جنود جيش الاحتلال ، خلال مداهمة أحد المباني السكنية في قطاع غزة العام الماضي.

وأظهرت اللقطات المتداولة التي نشرها مراسل القناة "12" الإسرائيلية، لحظات تراجع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي التابعة لـ"لواء غفعاتي"، بعد أن فوجئت بهجوم خاطف من مقاومين.

وأسفرت ضربات المقاتلين عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين بدا عليهم حالة من الهلع والارتباك خلال الاشتباكات الضارية.

وبحسب اللقطات المتداولة دون تاريخ، فإن جنود الاحتلال اضطروا للتراجع وسحب مصاب ملقى على الأرض في أثناء الهجوم المباغت الذي شنه المقاومون .

وأشار مراسل القناة العبرية، إلى أن الاشتباكات وقعت في أحد المباني بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة في أثناء الهجوم البري جنوبي القطاع العام الماضي.

يأتي ذلك على وقع تواصل خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بفعل استمرار مقاتلي المقاومة في التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

والاثنين، بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد مثيرة لكمين أطلقت عليه "كسر السيف"، نفذته في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة يوم السبت، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وتظهر اللقطات، خروج مقاتلي "القسام" من فتحة نفق، وانتظارهم الهدف، وهو عبارة عن جيب عسكري يتبع وحدة للاستطلاع بجيش الاحتلال.

