جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ من اليمن .. اصابات في صفوف المستوطنين اثناء التدافع نحو الملاجئ

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه اعترض صاروخا قادما من اليمن في ساعة مبكرة صباحا وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ودوت صفارات الإنذار في حيفا ومناطق أخرى في شمال فلسطين المحتلة في حين زعم جيش الاحتلال " إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ ".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن فرقها تتعامل الآن مع إصابة عدد من المستوطنين أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الاحتلال اسنادا لقطاع غزة.

ومنذ 15 اذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.