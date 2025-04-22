القوات المسلحة اليمينة: إسقاط طائرة أمريكية وتوجيه ضربات لحاملتي طائرات في البحرين الأحمر والعربي

وطن: أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أن دفاعات الجيش اليمني الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية معادية من نوع MQ-9، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة.

وأوضح سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت باستخدام صاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرًا إلى أن هذه هي الطائرة السابعة من هذا النوع التي تُسقطها الدفاعات الجوية منذ بداية شهر أبريل الجاري، ليصل العدد الإجمالي للطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع إلى 22 طائرة منذ بداية "معركة الفتح الموعود" والجهاد المقدس، التي تعد إسنادًا لغزة.

وفي تطور آخر، أفاد يحيى سريع بتنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية لعمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و "فينسون" في البحرين الأحمر والعربي.

وأكد أن العمليات أسفرت عن استهداف القطع الحربية التابعة لهاتين الحاملتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، في إطار التصدي للتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

كما أشار سريع إلى أن الوضع العسكري اليوم بات أفضل مما كان عليه في الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن القوات اليمنية استفادت من التطورات الأخيرة ونجحت في التأثير على تحركات العدو، ما أدى إلى إفشال العديد من الهجمات والاعتداءات التي شنها.

وأكد أن القوات اليمنية ستواصل التصدي لأي تطورات جديدة بشكل مسؤول ومناسب على كافة الأصعدة، ولن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.