سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، استهدافها قوة هندسية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرقي حي التفاح بمدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون من عيار 60 ملم.

وفي تطور آخر، أعلنت السرايا تمكنها من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Matrice 350 RTK"، كانت تنفذ مهام استخباراتية متعددة فوق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، استدراجها قوة هندسية إسرائيلية إلى داخل نفق مفخخ مسبقًا في حي التفاح شرقي غزة. وأوضحت القسام أنه فور دخول القوة الإسرائيلية إلى النفق، تم تفجيره، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود.

في المقابل، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، أن "مسألة تفكيك حماس ليست مطروحة على جدول أعمال الحكومة، لسبب بسيط يتمثل في أن هذا الهدف غير واقعي".

وأضافت الصحيفة أن "خلافًا للتقديرات الأولية، لا تزال حماس تحتفظ بقدرات قتالية مهمة، ويضم صفوفها عدد غير قليل من المقاتلين المنظمين ضمن سرايا وكتائب"، مشيرة إلى أن "اتباع الحركة لعقيدة حرب العصابات يزيد من تعقيد مهمة الجيش الإسرائيلي".

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" أن "قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تقر بإعادة تنظيم أعداد كبيرة من مقاتلي حماس في مدينة رفح".