تأجيل المحادثات الفنية الإيرانية - الأميركية إلى السبت المقبل

وطن: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تأجيل المحادثات الفنية غير المباشرة بين بلاده والولايات المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والتي كانت مقررة غداً الأربعاء في مسقط، إلى يوم السبت المقبل.

وأوضح بقائي أن هذا التأجيل جاء بناءً على مقترح قُدم من سلطنة عُمان، وبموافقة كل من إيران والولايات المتحدة.

ولفت بقائي إلى أنّ المباحثات الفنية ستجرى بالتزامن مع المفاوضات غير المباشرة بين رئيسي الوفدين الإيراني، وزير الخارجية عباس عراقتشي، والأميركي، المبعوث إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن، وقد انعقدت الجلسة الأولى في عُمان، بينما كانت الجلسة الثانية في روما. وتصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية.