أربعة شهداء في قصف للاحتلال على بني سهيلا شرق خان يونس

وطن: استشهد أربعة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا، ما أدى لاستشهاد كل من: سامي سالم النجار، ومحمد أكرم أبو عاصي، ومنذر علي أبو عاصي، وخليل رضا النجار.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.