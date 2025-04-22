خريشة لوطن: أعلن مقاطعتي اجتماع "المركزي".. الإصلاح يجب أن يكون بإرادة شعبية لا بإملاءات خارجية

وطن: أعلن الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، عن قراره بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في 23 نيسان/أبريل 2025.

وأوضح خريشة خلال حديثه لوطن، أن مقاطعته تأتي احتجاجًا على عقد الاجتماع بعد انقطاع دام عامًا ونصف، في ظل استمرار حرب الإبادة والاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا، دون أن يكون الهدف من الانعقاد وقف العدوان على غزة، بل لأهداف أخرى – حسب تعبيره – أبرزها تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأضاف: "لا أرغب في أن أكون جزءًا من إعادة إنتاج تجربة الإصلاح المفروضة وفق الرؤية الأميركية والعربية، كما حدث في زمن الرئيس الشهيد ياسر عرفات، إذ لا معنى لتعيين نائب للرئيس يتمتع بصلاحيات في ظل وجود رئيس لا يزال يمارس مهامه."

وأكد خريشة أن الإصلاح هو مطلب وطني وضرورة فلسطينية يجب أن يتحقق بإرادة الشعب الفلسطيني الحرة، ومن خلال صناديق الاقتراع، لا عبر ترتيبات فوقية لا تعكس الإرادة الشعبية.