قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة قادمة من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، وتمركزت في محيط مخيم عسكر وشارع المي.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا، على حاجز دير شرف العسكري غرب.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند قفاف، عقب إجباره على تسليم نفسه بعدما اعتقلت شقيقه صباح اليوم عقب اقتحام منزله في منطقة رفيديا.