مستوطنون يعتدون على مواطن قرب نبع العوجا

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مواطن أثناء قيادته مركبته قرب منطقة شلال العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اعترضوا طريق المواطن سليمان مليحات من سكان تجمع عرب المليحات واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يقوموا برش غاز الفلفل على وجهه، وذلك تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين تواجدوا في المكان دون أن يتدخلوا لوقف الاعتداء.

يشار أن منطقة نبع العوجا تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين.