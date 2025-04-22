"الأونروا": إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح حرب ضد غزة وتفرض عقابًا جماعيًا على المدنيين

وطن: اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة وسلاح حرب ضد سكان قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي في ظل حصار مشدد دخل يومه الخمسين.

وفي تصريح نشره على منصة "إكس"، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال؟ إلى خطوات ملموسة لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا؟".

وأضاف لازاريني أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 50 يومًا تسبب في تفشي الجوع بشكل متعمد، واصفًا الوضع في غزة بـ"أرض اليأس". وأشار إلى أن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى وكبار السن يُحرمون من الأدوية والرعاية الصحية، في حين تحتجز إسرائيل آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية، بما فيها 3 آلاف شاحنة جاهزة تابعة للأونروا.

وأكد أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح في هذه الحرب، ومواد الإغاثة الأساسية للمحتاجين باتت على وشك التلف أو النفاد"، مشددًا على ضرورة رفع الحصار فورًا، والسماح بدخول الإمدادات، وإطلاق سراح الأسرى، واستئناف وقف إطلاق النار.

وكانت الأونروا قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن قطاع غزة يقترب بسرعة من مرحلة "الجوع الشديد"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الإمدادات الأساسية، مما أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة.

وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، إن الأطفال والرضّع في غزة "ينامون جائعين"، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن إدخال الغذاء والماء والدواء إلى القطاع المحاصر.

ووفقًا للبنك الدولي، فقد أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى تحويل جميع سكان غزة إلى فقراء، غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، من طعام ومياه نظيفة.

وتغلق إسرائيل معابر غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، بحسب تقارير حكومية ودولية وحقوقية.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في ما وصفته جهات حقوقية دولية بـ"الإبادة الجماعية".