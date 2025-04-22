البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في مؤتمر أيوفي السنوي الثالث والعشرين للهيئات الشرعية

وطن: شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في فعاليات مؤتمر أيوفي السنوي الثالث والعشرين للهيئات الشـرعية والذي عقـدت فعالياته في البحـرين على مدار يومي 20/21-4-2025 ، وتتضمن عدداً من جلسات النقاش مع كبار علماء الشريعة وواضعي السياسات وصناع القرار وغيرهم من الخبراء وقادة الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

ومثل البنك في المؤتمر رئيس هيئة الرقابة الشرعية د. علاء رزية وعضو هيئة الرقابة الشرعية د. أيمن جويلس، إلى جانب حشدٍ من ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية على مستوى العالم، فيما تناولت جلسات النقاش العديد من القضايا الفقهية والفنية المعاصرة وذات الأولوية.

وتعليقاً على مشاركة البنك في هذا المؤتمر قال المدير العام د. عماد السعدي إنها تأتي انطلاقاً من عضوية البنك الفاعلة في كافة المؤسسات التي تعنى بالعمل المالي والمصرفي الإسلامي، بالإضافة لأهميتها الكبيرة على مستوى تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وبما يسهم في تطوير وابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة باستمرار.

وأضاف السعدي: "يتناول المؤتمر عدداً من القضايا الفقهية والفنية المهمة ويعتبر أحد أهم المؤتمرات في هذا المجال على مستوى العالم، وأكثرها تأثيراً في قطاع المالية الإسلامية وتعزيز الحوكمة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية عالمياً".

بدوره أكد د. علاء رزية على أهمية المؤتمر مشيراً أنه ناقش جملةً من القضايا المهمة في جلساته ومن بينها القانون الحاكم للمعاملات المالية الإسلامية الدولية والضوابط والآثار الفقهية للجمع بين العقود وتعويض خرق الوعد الملزم بالشراء أو البيع أو التأجير أو التنازل وتركيبة العقود في الترتيبات الهيكلية: الإرشادات والتداعيات الشرعية، وغيرها من القضايا.

وأضاف رزية: "خلال جلسات النقاش قدم العلماء والباحثون والأكاديميون والمختصون المشاركون رؤية علمية يمكن من خلالها إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.