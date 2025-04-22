غالانت يفضح "كذبة النفق": إسرائيل اختلقت اكتشافًا لتأخير صفقة التبادل

وطن للانباء: كشف وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت أن الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، والتي زعم فيها اكتشاف نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة، كانت مضللة وغير حقيقية.

وأوضح غالانت، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أن ما تم العثور عليه لم يكن نفقًا كما أُشيع، بل مجرد خندق لا يتجاوز عمقه مترًا واحدًا، مؤكدًا أن الصورة استخدمت لأغراض دعائية.

وأشار إلى أن الهدف من تضخيم الخبر كان تبرير أهمية محور فيلادلفيا، وإعطاء انطباع بوجود شبكة أنفاق معقدة، في محاولة لتأخير صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت الصورة على نطاق واسع، مشيرة إلى "إنجاز كبير" باكتشاف نفق مكون من ثلاث طوابق، ضمن بنية تحتية تحت الأرض، وهو ما نفاه غالانت مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى قناة لتصريف المياه ظهرت فيها مركبة عسكرية، وقد استُخدمت لتضليل الرأي العام وتبرير التحركات العسكرية في المنطقة.