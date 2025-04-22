26 شهيدًا و60 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. حصيلة العدوان تتجاوز 51 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 شهيدًا و60 إصابة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي العنيف.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,266 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 116,991.

ومنذ 18 مارس 2025 فقط، سجلت الوزارة 1,890 شهيدًا و4,950 إصابة، في تصعيد مستمر على مختلف مناطق القطاع.