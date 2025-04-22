"التعلم عن طريق اللعب" في مدرسة وادي الريم الأساسية المختلطة – شمال الخليل

رام الله - وطن: في لقاء تربوي مميز، نظّمت مدرسة وادي الريم الأساسية المختلطة لقاءً تعليمياً مبتكراً تحت عنوان “معرفة الإجابة الصحيحة: تعلم الرياضيات واللغة العربية عبر اللعب”. وقد قاد اللقاء معلم الصف ثائر شلالدة والذي بدوره قام بالدمج بين الترفيه والتعليم من خلال أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم الدراسية في مادتي الرياضيات واللغة العربية بطريقة ممتعة ومحفزة.

هذا الأسلوب المبتكر في التعلم لا يقتصر على تعزيز المهارات الأكاديمية فقط، بل يُنمّي أيضاً مهارات التفكير النقدي والتركيز لدى الطلاب. الألعاب التفاعلية التي تم تضمينها في اللقاء شكلت وسيلة فعّالة لتحفيز التفاعل بين الطلاب، حيث استطاعوا من خلال التحديات الذهنية والأنشطة الحركية تعزيز قدراتهم على حل المشكلات واتخاذ القرارات بسرعة وبدقة.

كما تضمن اللقاء جلسات تفاعلية أخرى ركزت على التعاون والتعبير عن الذات، مما ساعد الطلاب على تطوير مهارات التواصل والتفاعل الجماعي، وقد شاركت الطالبة عروب جردات من جامعة الخليل في تقديم بعض الأنشطة التي تتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، حيث قامت بتوجيه الأنشطة بطريقة تساهم في تعزيز قدرة الطلاب على التعامل مع الضغوط النفسية وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

وحضر النشاط كل من المشرفة التربوية في مديرية شمال الخليل الأستاذة ابتسام علقم، ومن مركز إبداع المعلم محمد صبري ويارا عواد، حيث قاموا بمشاركة المعلمين والطلاب في تقييم الأنشطة وتقديم التوجيه والدعم لضمان استمرارية النمو والتطور في العملية التعليمية.

يأتي هذا النشاط في إطار مشروع “الوصول الآمن للتعليم الشامل والكرامة لحماية الأطفال في الأزمات”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة بين جمعية إبداع المعلم ومؤسسة الرؤية العالمية. يهدف المشروع إلى تعزيز التعليم الآمن والمستدام للأطفال في المناطق المتأثرة بالأزمات، مع التركيز على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية من خلال أساليب تعليمية مبتكرة مثل التعلم عن طريق اللعب.