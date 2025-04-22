راسم عبيدات يكتب لوطن: اسرائيل تضيق الحيز المكاني للمحافظ وللوزير المقدسيين

بالأمس استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس اشرف الأعور، وسلمته أمراً من قائد المنطقة الوسطى بحظر دخوله للضفة الغربية لمدة ستة شهور، تحت حجج وذرائع انه يدير انشطة للوزارة في القدس، وما نفذته مخابرات الاحتلال بحق الوزير اشرف الأعور، نفذته بسلسلة من الإجراءات العقابية بحق محافظ القدس عدنان غيث، فهو منذ عام 2018،ما بين منع مستمر لدخول الضفة الى اقامة جبرية وحبس منزلي واستدعاءات للتحقيق واعتقالات ،وكل ذلك يندرج تحت نفس الحجج والذرائع تنفيذ أنشطة للسلطة في القدس. وبالإضافة للمحافظ والوزير، هناك عشرات المقدسيين يخضعون لعقوبات المنع من دخول الضفة الغربية ،منهم القائد الوطني عبد اللطيف غيث، حيث انه ممنوع من دخول الضفة الغربية منذ ثلاثة عشر عاماً ،رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره، والناشط المقدسي ناصر ابو خضير وشادي المطور أمين سر حركة فتح في القدس وقائمة تطول. وفي إطار التفنن في العقوبات وتضيق الخناق على المقدسيين، استحدث الاحتلال ومخابراته عقوبة منع التواصل لمجموعات من النشطاء أو العاملين في العمل المجتمعي مع بعضهم البعض، لأن في ذلك خطر على "أمن " الاحتلال.

رسائل الاحتلال من هذه الإجراءات العقابية، لمن يريد ان يستوعب او يقرأ او يحلل ، أنه في القدس لا سيادة غير السيادة الإسرائيلية، وهي لن تسمح بوجود مؤسسات مجتمعية فلسطينية، تقدم خدماتها في القدس، وهي تقوم بإغلاقها الواحدة تلو الآخر، والحجج والذرائع، ارتباطها بقوى واحزاب فلسطينية، او صلتها بالسلطة الفلسطينية، والمؤسسة التي لا يغلقها الاحتلال، يتعمد التضيق عليها بكل الوسائل، فإذا كان لديها موظفين من الضفة يحرمهم من الحصول على التصاريح للوصول الى أماكن عملهم، عدا الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة، ومصادرة اجهزة وممتلكات وملفات تلك المؤسسات، واستهداف للعاملين فيها في شؤونهم الحياتية، وشهدنا في الفترة الأخيرة حملة شرسة على العديد من المؤسسات والمكتبات في القدس ،حيث جرى استدعاء بعض اعضاء الغرفة التجارية الصناعية في القدس ،وعدد من العاملين في وقفية القدس ،والعديد من الأندية، للتحقيق في مقر شرطة ومخابرات الاحتلال في القدس.

الاحتلال يمنع الأنشطة والفعاليات لتلك المؤسسات حتى لو كانت مخيمات اطفال أو اعمال اغاثية . وكذلك يستهدف كل مظاهر وتجليات الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، اقتحام ودهم وتفتيش واغلاق مؤسسات، حرب على التعليم والمنهاج، حيث تنشط بلدية ودائرة المعارف في تلك البلدية، بحملات تفتيش على المنهاج الفلسطيني، من خلال عمليات دهم للعديد من المدارس الفلسطينية التي تدرس المنهاج الفلسطيني، ولا تتورع عن القيام بتفتيش حقائب الأطفال، وترويعهم، وتهديد للمدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني بسحب تراخيصها ووقف تمويلها.

أما في جانب حرية الوصول لأماكن العبادة وأداء الشعائر الدينية، فنحن وجدنا الكثير من القيود المفروضة على وصول المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية، سواء كانت اسلامية او مسيحية، وشهدنا تجليات ذلك في شهر رمضان الفضيل وفي عيد الفصح المجيد، فعدا المنع الذي طال عشرات الالاف من المؤمنين، فمن قيد لهم الوصول تعرضوا للقمع والتنكيل، وكنا نشهد ذلك على بوابات الأقصى، وشهدنا ذلك في ساحة كنيسة القيامة، حيث لم يتورع جنود الاحتلال عن ضرب رجال الدين من الرهبان، وتوجيه السلاح مباشرة الى وجه احد قادة الكشافة، وحشر المحتفلين في مسارات حديدية ضيقة ،في حين فيما يتعلق في الأقصى، استهدف الأسرى المحررين والصحفيين بالمنع من الدخول للأقصى، وكذلك المرابطين والمرابطات ونشطاء ورموز دينية ووطنية، وكان هناك حوالي تسعين أمر إبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة في الربع الأول من هذا العام .

وفي إطار الحرب على الوعي والثقافة، والتعليم والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، كان قرار يمنع أي خريج مقدسي من جامعة فلسطينية كبيرزيت او بيت لحم او النجاح والخليل والأمريكية في جنين وبقية الجامعات الفلسطينية من العمل في التعليم في مدينة القدس، المدارس الحكومية التي تشرف وتسيطر عليها بلدية الاحتلال وكذلك المدارس الخاصة، دون حصوله على شهادة اكاديمية من جامعة اسرائيلية، وهذا يستهدف ضرب المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وتفريغ الجامعات من طلبتها.

وكانت هناك هجمة على المكتبات والكتب، في إستهداف للوعي والثقافة، تحت حجج وذرائع وجود كتب تحريضية في تلك المكتبات، حيث طالت الحملة مكتبتين في البلدة القديمة، اغلقت احداها لمدة شهر وفرضت غرامة باهظة على الأخرى، وامتدت الحملة الى المكتبة العلمية في شارع صلاح الدين، تلك المكتبة التي يؤمها الأجانب للحصول على مراجع علمية وثقافية، وتمت عملية المداهمة مرتين، واعتقل العاملين فيها.

علماً بأن مخابرات الاحتلال كانت قد استهدفت المؤسسات الثقافية في المدينة، مثل مركز "يبوس" الثقافي وبرج اللقلق وغيرها. نحن ندرك بأن هذه الحرب المستعرة على المدينة التي يريد فيها الاحتلال ان يحسم سيطرته وسيادته عليها بشكل نهائي، فهو لا يتوقف عن اصدار وتشريع القوانين من اجل تضييق الخناق على المقدسيين، فأوامر الهدم وعمليات الهدم وتوزيع اوامر الهدم بحق بيوت المقدسيين لا تتوقف على مدار الساعة، ليصل رقم المنازل والمنشأت التي هدمت في القدس في الربع الأول من هذا العام الى 100 منزل ومنشأة، ناهيك عن القيود المشددة على رخص البناء، والتي ربما الإنسان المقدسي يصل الى القبر، قبل أن يحصل على رخصة للبناء، بالإضافة الى ان تكلفة أي رخصة في القدس لمنزل من 120 متراً مربعاً تصل الى 100 الف دولار امريكي، وثمن الشقة في القدس لا يقل عن 300الف دولار أمريكي، في وضع 78% من سكان مدينة القدس تحت خط الفقر، وهذا يعني دفع الإنسان المقدسي لنقل مركز حياته لخارج المدينة، بما يسهم في تفريغ المدينة من سكانها. وماذا بعد..؟؟ القدس مقبلة على وضع كارثي، والاحتلال يدخل المقدسيين في سلسلة من الأزمات المتلاحقة، ولا يعطيهم فرصة لإلتقاط أنفاسهم، ويضاف لذلك من اصاب المجتمع من التفكك المجتمعي والإحتراب العشائري والقبلي ،وكل ذلك يعمق من الأزمات الداخلية، ويحفر في "جدران" التماسك المجتمعي، حيث قضية تهديد السلم الأهلي والمجتمعي لا تقل خطورة،عن دور الإحتلال ،وهو الذي يعذي ذلك عبر ادواته المختلفة. نعم الإحتلال يسعى لدمج المقدسيين في المجتمع والإقتصاد الإسرائيلي،وتجريده كل خصائص ومعالم وجوده،فهو لا يكتفي بتهويد الأرض،بل يعمل على "أسرلة" الإنسان وهو الأخطر،وشعارات الدعم والصمود للمقدسيين،تبقى مجرد " ببروغندا"، يطلقها منتفعين ومرتزقة ،وهم بعيدين عن ارض الواقع وما يعانيه المقدسيين ويتحملونه،في حين الدعم العربي والإٍسلامي،ليس أكثر من كذبة كبرى،فقط يستغل لتشكيك المقدسيين بعضهم ببعض . المدينة مقبلة على ايام صعبة وعصبية،وليس امام اهلها سوى الصمود والثبات والرباط،،والرهان على إمكانياتهم الذاتية،وعلى الخيرين من ابناء شعبنا،ولا مناص ولا خيار امامهم سوى وحدتهم،بكل مكوناتهم ومركباتهم السياسية والمؤسساتية والمجتمعية.