الاحتلال يغتال حسين عطوي القيادي في قوات الفجر في لبنان

رام الله - وطن: اغتال جيش الاحتلال صباح اليوم الشيخ حسين عطوي في غارة على لبنان.

وقالت مصادر لبنانية ان عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، اغتيل جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على مركبة قرب الناعمة بجبل لبنان.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بلاغ أولي "شهيد في استهداف بمسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بعورته ببلدة الدامور في جبل لبنان".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر أمني "استهدفنا مسؤولا في الجماعة الإسلامية قرب بيروت".