نحو 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة .. العدوان الأمريكي متواصل على اليمن

وطن: شنت المقاتلات الأميركية، منذ مساء أمس الإثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية، بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله .

ففي العاصمة صنعاء، نفذت الطائرات الأميركية ثلاث غارات على منطقة "براش" الواقعة شرقي جبل نقم، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت منطقتي "المحجر" في قرية "هروب" بمديرية الحصن التابعة لخولان، و"براش" في مديرية سنحان شرق المدينة.

وفي محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، تعرضت مديرية "مجزر" لأربع غارات متتالية نفذت على دفعتين، كما شملت الهجمات الجوية الأميركية مديريتي "العبدية" و"صرواح"، وفق تأكيدات وسائل إعلام حوثية.

أما في محافظة الحديدة غرب اليمن، فقد كثف الطيران الأميركي غاراته على جزيرة كمران، حيث تعرضت لقصف هو العاشر منذ 31 آذار/مارس الماضي. وواصلت الطائرات تصعيدها في مديرية "التحيتا"، حيث بلغ عدد الغارات عليها 25 غارة منذ صباح أمس وحتى المساء.

وكانت جماعة انصار الله قد أعلنت في وقت سابق من أمس الإثنين، أنها شنت هجمات بـ8 طائرات مسيّرة و5 صواريخ استهدفت مواقع إسرائيلية في مدينتي عسقلان وإيلات، إلى جانب ضرب حاملتي الطائرات الأميركيتين المذكورتين.