قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد محمد شهاب في بلدة الرام

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة الرام شمال القدس المحتلة وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمد شهاب الذي قامت بتفجيره.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة ضاحية البريد، وحاصرت منزل الشهيد شهاب، وأجبرت العائلات التي تقطن في محيط المنزل على إخلاء منازلها بالقوة.

وبعد ساعات من الاقتحام فجرت قوات الاحتلال المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الشهيد شهاب في تموز/ يوليو الماضي، وأخذت مقاساته تمهيدا لهدمه.

وكانت قوة من شرطة الاحتلال قد أطلقت الرصاص على شهاب (27 عاما) بزعم تنفيذه عملية دعس قرب مدينة الرملة في الداخل المحتل، ما أسفر عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.