تظاهرة في "تل أبيب" ضد سيطرة نتنياهو السياسية على "الشاباك"

وطن: نظم مئات المستوطنين اليوم الاثنين، تظاهرة في "تل أبيب"، ضد محاولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السيطرة سياسياً على جهاز "الشاباك".

وبحسب وسائل اعلام عبرية، شارك في التظاهرة رئيس "الموساد"، رئيس مجلس الأمن القومي، عدد من ضباط "الجيش" برتبة لواء، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس "الشاباك".

ولفتت القناة "12" العبرية، إلى تساؤل طرحه رئيس "الشاباك" رونين بار، وهو "هل رئيس الشاباك القادم الذي سيحلّ مكان رونين بار، في وضع مشابه يستطيع أن يقول لرئيس الحكومة لا".

وأضاف بار: "هل سيستطيع (رئيس "الشاباك" الجديد) قول لا، أو سيعرف أنه وبادّعاء هامشي غير مبني على أساس، يمكن لنتنياهو رميه من منصبه".

يُشار إلى أنّ مناقشة موضوع أمني يتعلق بغزة انعقدت، أمس الأحد، في مكتب نتنياهو، من دون دعوة رئيس الشاباك للمشاركة فيها.

وتناول النقاش، من بين أمور أخرى، توزيع المساعدات الإنسانية، وشاركت فيه جميع أذرع "أمن" الاحتلال الأخرى.