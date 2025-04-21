50 يومًا من الحصار.. غزة على شفا كارثة إنسانية وسط انقطاع كامل للمساعدات

وطن: أكدت الأمم المتحدة أن "إسرائيل" تواصل منذ 50 يومًا منع دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما فاقم الوضع الإنساني إلى مستويات خطيرة، وسط تحذيرات من نفاد الغذاء والدواء ووقوع كارثة إنسانية وشيكة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بعدم دخول أي مواد غذائية أو وقود أو أدوية أو إمدادات أساسية أخرى إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي.

وأوضح دوجاريك أن مخزونات الغذاء في القطاع تراجعت إلى مستويات حرجة، في حين أصبحت الإمدادات الطبية واللقاحات على وشك النفاد، مضيفًا أن "الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، والنظام الصحي على حافة الانهيار".

وأشار أيضًا إلى تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد العاملين في المجال الإنساني والطبي، مما زاد من صعوبة تقديم أي دعم لسكان القطاع، في وقت يواصل فيه مئات الآلاف النزوح جراء الغارات.

من جهتها، وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الوضع في غزة بأنه الأسوأ منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المستمر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الطبية والمأوى، رغم تكدس المساعدات عند المعابر المغلقة.

وأوضحت الأونروا، في منشور على منصة "إكس"، أن نحو 500 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح مجددًا خلال الشهر الماضي، مع تصاعد وتيرة الهجمات، مشيرة إلى أنها تدير حاليًا 115 ملجأً في أنحاء القطاع، يقطنها أكثر من 90 ألف نازح.