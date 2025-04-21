الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، في ظل العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها لليوم الـ85 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدرعتين للاحتلال من نوع "إيتان"، اقتحمتا المدينة من مدخلها الجنوبي، وجابتا شوارعها الرئيسة باتجاه الحي الشرقي ومفترق الشاهد، وشارع المقاطعة وصولا إلى محيط مخيم طولكرم.

وأضافت أن مدينة طولكرم شهدت اليوم تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة في مختلف أحيائها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات.

كما أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في الحي الغربي وشارع كراج نابلس القديم، وشارع الحدادين﻿ على إغلاق محلاتهم بعد مداهمة عدد منها واستجواب من يتواجد فيها تحت تهديد السلاح.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اليوم إجبار السكان على إخلاء منازلهم في محيط جبل النصر والمنطقة الغربية من مخيم نور شمس، في ظل العدوان المتواصل على المخيم لليوم الـ72 على التوالي.