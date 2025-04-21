شهيد برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

وطن: استشهد مواطن، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن عبد الله أبو راس برصاص طائرة مُسيرة "كواد كابتر" أمام مدرسة الصفد بحي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,240 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,931 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.