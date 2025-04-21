إصابتان برصاص الاحتلال غرب الخليل

وطن: أصيب مواطنان، مساء اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال، عقب اقتحام بلدة إذنا واندلاع مواجهات، تخللها إلقاء زجاجة حارقة صوب جنود الاحتلال وسط البلدة

وذكر الهلال الأحمر، في بيان، "إصابة فتى (16 عامًا) بالرصاص الحي بالبطن، في بلدة إذنا غرب الخليل، وتم نقل المصاب للمستشفى".

وأشارت المصادر المحلية إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول لأحد المصابين.

وألقى جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وسط البلدة، ما سبّب حالات اختناق في صفوف المواطنين.