الاحتلال يسلم المرابطة خديجة خويص قرارًا بمنعها من دخول الضفة

وطن: سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المرابطة المقدسية خديجة خويص قرارًا بتجديد منعها من دخول الضفة الغربية مدة 6 أشهر.

وكانت مخابرات الاحتلال، استدعت المرابطة خديجة خويص أمس الأحد، للمثول أمامها اليوم في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تجدد فيها مخابرات الاحتلال قرار منع خويص من دخول الضفة الغربية، إذ تمنعها منذ عدة سنوات.

كما جددت سلطات الاحتلال قرار منع المرابطة خويص من السفر، والتواصل مع عدة شخصيات مدة 6 أشهر، علمًا بأنها تمنع من السفر منذ عدة سنوات أيضًا.

يشار إلى أن المرابطة المقدسية خديجة خويص، مبعدة عن المسجد الأقصى لعدة أشهر، وهي أيضًا مبعدة لسنوات بفترات متفاوتة.