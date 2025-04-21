مستوطنون يهاجمون المواطنين في خربة الفارسية

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا خيام المواطن شامخ دراغمة في خربة الفارسية، وقاموا بتهديده بالسلاح، فيما اعتدوا على أحد المواطنين في المنطقة برشه بغاز الفلفل.

يذكر أن خربة الفارسية وغالبية مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات شبه يومية من المستوطنين على المواطنين، وتشمل الاعتداءات مهاجمة المواطنين في مساكنهم وترهيبهم، وملاحقتهم، ومنعهم من دخول المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم.