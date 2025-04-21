شهيد وخمسة مصابين في قصف لطيران الاحتلال استهدف مخيم البريج

وطن: استُشهد مساء اليوم الاثنين مواطن، وأُصيب خمسة آخرون، إثر قصف شنّته طائرات الاحتلال استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول شهيد وخمس إصابات إلى المستشفى، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في منطقة بلوك 4، بالقرب من المسجد الكبير في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، استُشهد تسعة مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتَي خان يونس وغزة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية، بوصول عشرة أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى، عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي (ساديه تيمان) عبر بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 51,240 شهيدًا، و116,931 مصابًا.