الاحتلال يقتحم بلدات في نابلس وبيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت عند منطقة "البوابة" وعلى الشارع الرئيس الموصل للبلدة القديمة، وسط إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدتي قبلان وبيت فوريك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.