مستوطنون يقتحمون عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان صحفي، إن مستوطنين دخلوا القرية صباحًا على دراجات نارية رباعية، "تركترونات"، وسيارات الدفع الرباعي التابعة لمجلس المستوطنين في الأغوار، وصوروا منازل المواطنين أثناء دخولهم، ما أثار حالة من القلق والذعر بين السكان الذين يتعرضون لمضايقات وتهديدات دائمة ومباشرة.

وأضاف مليحات أن المستوطنين أرهبوا طلاب مدرسة بدو الكعابنة في القرية، والطاقم التعليمي، ما زاد حالة الخوف والارتباك في المنطقة، مؤكدا أن هذا الهجوم جزء من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهجير السكان الأصليين من أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين في القرية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات المستمرة.