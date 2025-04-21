الإغاثة الزراعية تُخرّج الفوج السابع والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرّج

وطن: خرجت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) الفوج السابع والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بمشاركة 15 مهندسًا ومهندسة زراعية، وذلك بحضور المدير العام للإغاثة الزراعية، أ. منجد أبو جيش، ونقيب المهندسين الزراعيين، م. سامر فرح، وممثلة وزارة الزراعة، م. أحلام عودة، إلى جانب طاقم الإغاثة الزراعية وعدد من ممثلي المؤسسات الشريكة، وذلك ضمن مشروع " تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والممول من وزارة الخارجية لحكومة دوقية لوكسمبورغ والمنفذ من قبل جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية)." .

واستهل المدير العام للإغاثة الزراعية، أ. منجد أبو جيش، كلمته بتهنئة الخريجين، مشيدًا بجهودهم والتزامهم خلال فترة التدريب التي امتدت لستة أشهر، ومؤكدًا أهمية هذا البرنامج في صقل مهارات المهندسين الزراعيين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. كما رحّب بالحضور الكريم من وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين، داعيًا الخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال فترة التدريب في مسيرتهم المهنية، مشيرًا إلى أن خريجي البرنامج السابقين قد تبوأوا مناصب عليا في الوزارات، والمؤسسات الأهلية، والمحلية، والدولية.

وأضاف أبو جيش أن الإغاثة الزراعية تعكف على تطوير البرنامج التدريبي بشكل مستمر، معلنًا أن الدورة المقبلة ستشهد إدخال مفاهيم جديدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية المرتبطة به، بما ينسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات الميدان الزراعي.

من جهته، قدّم نقيب المهندسين الزراعيين، م. سامر فرح، التهنئة للخريجين، وأشاد بالتعاون الوثيق بين النقابة والإغاثة الزراعية في تطوير المواد التدريبية الخاصة بالبرنامج، مؤكدًا أن خريجي هذا البرنامج لعبوا وما زالوا يلعبون دورًا محوريًا في رفد القطاع الزراعي بالكفاءات المؤهلة. كما أشار إلى أن العديد من القامات الزراعية التي تقود مؤسسات زراعية كبرى، ومن ضمنهم وزير الزراعة الحالي، هم من خريجي هذا البرنامج الرائد.

بدورها، أثنت ممثلة وزارة الزراعة، م. أحلام عودة، على جهود الإغاثة الزراعية في بناء قدرات المهندسين الزراعيين، مؤكدة أن هذا الدور يسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، ويعزز من صمود المزارعين على أراضيهم في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التهديدات المستمرة بمصادرة الأراضي الزراعية.

يُشار إلى أن جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) خرّجت منذ انطلاق برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، قبل أكثر من 40 عامًا، ما يزيد عن 1400 مهندس ومهندسة، عبر 37 دورة تدريبية في الضفة الغربية، و27 دورة في قطاع غزة. وكان البرنامج يشمل سنويًا تدريب نحو 15 مهندسًا ومهندسة من قطاع غزة، غير أن هذا النشاط توقّف نتيجة الحرب على القطاع وتدمير مكتب الإغاثة الزراعية هناك، والذي كان يُعد المقر الأساسي لتدريب المهندسين الزراعيين في غزة.