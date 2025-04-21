9 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في خان يونس وخياما لنازحين في مدينة غزة

وطن: استشهد 9 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

كما استشهد 4 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال عددا من الخيام بجانب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطن في قصف لطيران الاحتلال على شارع صلاح الدين مقابل مسجد العودة في دير البلح، وسط القطاع.