سموتريتش يصر على استمرار الحرب ويتجاهل الأسرى: عائلاتهم ترد بقوة

وطن: أشعل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موجة استنكار واسعة بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، إذ أكد أن "إعادتهم ليست الهدف الأكثر أهمية"، داعياً إلى "قول الحقيقة وعدم الكذب"، وذلك بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وشدد سموتريتش، في تصريحات لصحيفة "هآرتس"، على أن ما أدى حتى الآن إلى استعادة بعض الأسرى هو "الضغط العسكري"، رافضاً أي مطالب بخضوع إسرائيل لحركة حماس، معتبراً أن ذلك "يسحق قوة الردع الإسرائيلية"، على حد قوله.

وأضاف: "لدينا فرصة عظيمة للقضاء على مشكلة غزة، وزالت الأعذار. لا بايدن، ولا غالانت، ولا هاليفي"، في إشارة إلى تغيّرات سياسية وعسكرية تعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها تصب في صالحها.

عائلات الأسرى: تصريحات "عار"

قوبلت تصريحات سموتريتش بموجة غضب عارمة من عائلات الأسرى، حيث وصفت كلماته بأنها "عار"، واتهمته بإغلاق قلبه والتخلي عمداً عن أبنائهم.

وقالت العائلات في بيان نُشر على منصة "إكس": "هذا الصباح، لا نملك إلا كلمة واحدة: العار"، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلي عن الأسرى ورفض إنقاذهم من الموت أو الاختفاء، مشددة على أن القضية ليست سياسية بل إنسانية وأخلاقية.

معارضة سياسية وتصعيد في الداخل

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هاجم تصريحات سموتريتش، مؤكداً أن "إعادة المخطوفين من غزة واجب أخلاقي ووطني لا يقبل النقاش".

وعبّر زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، عن رفضه لتلك التصريحات، واصفاً إياها بأنها "تمثل عائقاً سياسياً أمام عودة المختطفين".

مطالب بإبرام صفقة شاملة

في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، تطالب عائلات الأسرى بعقد اتفاق شامل لإعادتهم جميعاً، حتى ولو مقابل وقف العمليات العسكرية. لكن الحكومة الإسرائيلية، وبقيادة نتنياهو، ترفض هذه المطالب، متمسكة بسياسة "الضغط العسكري"، وسط اتهامات بمراعاة حسابات سياسية داخلية.

وفي سياق متصل، جدّد سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري فيه، مطالباً بتغيير نهج الحرب والاتجاه نحو "تدمير حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديداً مستقبلياً".

يأتي ذلك في وقت اعترف فيه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بإجبار مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح من مناطق سكنهم في غزة، مشيراً إلى أن الجيش سيبقي على وجوده في تلك المناطق باعتبارها "عازلة"، في ما يشكل استمراراً لسياسات التهجير القسري.

وتشير تقارير أممية إلى أن نحو 66% من أراضي قطاع غزة أصبحت غير متاحة للفلسطينيين، إما بسبب إعلانها مناطق عسكرية عازلة أو نتيجة أوامر بالإخلاء.