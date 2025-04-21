أكثر من 35 شهيداً خلال 24 ساعة في قصف للاحتلال على قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 39 شهيداً (2 منهم ارتقيا سابقاً وتم انتشال جثمانيهما) وإصابة 62 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابات بقصف طائرات الاحتلال خيمة داخل مركز إيواء نادي الجزيرة وسط مدينة غزة، فيما نفذ الاحتلال قصفاً مدفعياً إسرائيلياً على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 1864 وعدد الإصابات إلى 4890.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51240، إضافة إلى 116931 إصابة، بحسب إحصاءات الوزارة.

وصباح اليوم، نسف جيش الاحتلال عدداً من المنازل شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته بشكل مكثف شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال بشكل مكثف وطائرات مسيرة "كواد كابتر" النار شرقي حيَّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

كذلك، أطلقت آليات الاحتلال النار شمال غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.