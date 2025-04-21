وزيرة شؤون المرأة تلتقي ممثل المكسيك ويبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين النساء

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم في مقر الوزارة، ممثل المكسيك لدى دولة فلسطين السيد بيدرو بلانكو بيريز، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

استعرضت الوزيرة الخليلي في مستهل اللقاء الواقع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات في ظل العدوان المستمر وحرب الإبادة، والتداعيات الخطيرة التي يخلفها الاحتلال على أوضاعهن في قطاع غزة والضفة بما فيه القدس والمخيمات.

وأكدت أن الحكومة الفلسطينية، في سياساتها وخططها التنموية، تأخذ بالاعتبار قضايا المرأة وحقوقها، وتعمل على تمكين النساء وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

كما أشارت إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي ينص على ألا تقل نسبة تمثيل النساء في مؤسسات منظمة التحرير والحكومة عن 30%. واستعرضت واقع مشاركة النساء في المؤسسات الرسمية وسوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على رفع نسبة تمثيل النساء وتعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار.

وأشارت الخليلي إلى أن الوزارة تعمل ضمن برنامج إقليمي يهدف إلى رفع مشاركة النساء في سوق العمل إلى 22% بحلول عام 2030، بالاستناد إلى استراتيجية وطنية شاملة للتمكين الاقتصادي. وأوضحت أن الوزارة تتابع مراجعة عدد من التشريعات مثل الأحوال الشخصية، والعقوبات، وحماية الأسرة، لضمان توافقها مع التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق المرأة.

من جانبه، وضع ممثل المكسيك الوزيرة في صورة التجربة النسوية المكسيكية، مشيراً إلى أن الحكومة المكسيكية تعمل منذ سنوات على تمكين النساء، وحققت تقدماً كبيراً تمثل بوصول النساء إلى نسبة 60% في المواقع الدبلوماسية، ومناصفة كاملة في البرلمان بنسبة 50%، ضمن سياسة خارجية نسوية تركز على العدالة والمساواة الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، أعرب ممثل المكسيك عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع فلسطين في قضايا النوع الاجتماعي، فيما أكدت الوزيرة الخليلي أهمية تبادل الخبرات والبناء على التجارب الدولية وعقد لقاءات مقبلة.