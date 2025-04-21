"الديمقراطية" تستنكر تصريحات نتنياهو وزامير، وتدعو السلطة الفلسطينية لإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الإحتلال

وطن: استنكرت الجبهة الديمقراطية تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال ورئيس أركان جيشه العدائية لشعوب المنطقة، وتهديدهما الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وادعائهما بأن دوام الإحتلال الإسرائيلي لأرض كل من فلسطين ولبنان وسوريا، يندرج في الحق المزعوم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن جولة نتنياهو في قطاع غزة، ثم خطابه في عيد الفصح اليهودي، والذي أطلق عليه «خطاب القيامة»، فضلاً عن جولة رئيس أركان جيش العدو زامير في أنحاء الأراضي السورية المحتلة، وتهديدهما بإدامة الحرب، تأكيد جديد على الدور التخريبي الذي تقوم به حكومة الصهيونية الفاشية في المنطقة، وإصرارها على إشعال الحروب ضد شعوبها، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، في سبيل تمرير مشروعها الاستعماري الاستيطاني الذي لم يعد يطال فلسطين وحدها، بل أخذ يطال بشكل معلن لبنان وسوريا، بالأقوال والأفعال.

ووصفت الجبهة الديمقراطية تصريحات نتنياهو حول ما يسميه «إعادة رسم وجه الشرق الأوسط»، أنه إهانة توجه علناً لشعوب المنطقة العربية، ولأنظمتها وبرلماناتها وحكوماتها، وكأن دول المنطقة العربية ليست سوى ملعب يمارس فيه نتنياهو هواياته، مستخفاً بالقوانين الدولية، مستعيداً دور الإستعمار الأوروبي غداة الحرب العالمية الأولى، الذي لم يرَ في منطقتنا سوى مصالحه الإقتصادية والسياسية، متعامياً في الوقت عن مصالح شعوبها.

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية المعنية بإدارة الشأن العام لشعبنا في الأراضي المحتلة، أن تكف عن سياسة الرد على المواقف الإسرائيلية بالتصريحات والبيانات، وأن تخطو إلى الأمام خطوة ذات مغزى، بما في ذلك الإلتزام بقرارات المجلسين الوطني (2018) والمركزي (الدورة 31)، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، خاصة في الجانب الأمني منها، بما يحرر الأجهزة الأمنية من أي إلتزامات تقيّدها بالتنسيق مع جيش الاحتلال والتغاضي عن أعماله العدوانية ضد شعبنا.

كما دعت الجبهة الديمقراطية دول المنطقة التي يتهددها مشروع نتنياهو التوسعي، إلى مواقف تضع النقاط على الحروف، لتشكل رداً على تهديدات دولة الاحتلال، والتأكيد على حقها وحق شعوبها في الدفاع عنن سيادة أوطانها وإستقلالها