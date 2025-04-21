القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين نوعيتين ضد أهداف تابعة للاحتلال بطائرتين مسيّرتين من نوع "يافا" و"صماد 1"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسيّر استهدفتا هدفًا حيويًا في مدينة عسقلان وآخر عسكريًا في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، باستخدام طائرتين مسيرتين من نوع "يافا" و"صماد 1".

وردا على العدوان الأمريكي، نفذت القوات اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون"، والقطع البحرية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح البيان أن استهداف "ترومان" شمالي البحر الأحمر جرى بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، في حين جرى استهداف "فينسون" في البحر العربي بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيّرة، مؤكدًا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل عملياتها العسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة دعماً لغزة، وستستمر في استهداف القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي، مشددة على أن الغارات الأمريكية لن تثنيها عن موقفها الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار.