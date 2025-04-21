حمدي فراج يكتب لوطن: فقط .. موتا أرق

أعترف ان حالة الملل المترتبة على شيء من الإحباط و التي اعترت عامة الناس ، لما يحدث في غزة على مدار هذه المدة الطويلة ، دون ظهور أي بارقة بانبلاج فجر الخلاص ، قد انتقلت الى الكتّاب ، و أنا واحد منهم ، كتبت من هذا المكان نحو مئة وخمسين مقالا "معادلة" معظمها الطاغي عن غزة ، تحليلات و توصيفات و تناقل آراء و توقعات ، و كلها تقريبا باءت بالفشل ، فمنذا الذي توقع ان يستمر العدوان الابادي على غزة من دولة محسوبة على الديمقراطية و التحضر كل هذه المدة ، حتى كبار المحللين و المختصين في المنطقة و العالم ، أخفقوا في توقعاتهم و تحليلاتهم ، حتى أولئك الأكثر تفاؤلا ، اصبحوا يكررون أنفسهم و مفرداتهم و بضاعتهم . أي شيء في غزة أصبح قديما ، مكررا ، بالكاد يستحوذ على اهتمام الناس لطالما ان أولوية اهتمامهم لم تتحقق ، و المتمثلة في وقف هذه الإبادة ، باقي التفاصيل لم تعد تهمهم او تلفت اهتمامهم ، و لطالما ان المجرم هو ذاته ، سادر في اجرامه ، ممعن في تحديث و تطوير أسلحته ، مصمم على مواصلة العدوان "الحرب" حتى نهاية فترة حكمه لسنة ونصف قادمة ، لا يهمه أي رأي آخر في العالم أو حتى في البلد الذي يحكمه ، سوى رأي ترامب في أمريكا ، و رأي بن غفير في إسرائيل . لا يهمه رأي الاخوان العرب ، لا يهمه من طبّعوا معه و اعترفوا به ، و رفعوا علمه في سماء عواصمهم ، لا يهمه الوسطاء على دماثتهم و ندرة ادانتهم لخروقاته و الضغط الذي وصل الى التهديد على من يقاتلهم .

لا يستطيع الكتاب مهما اوتوا من قوة البلاغة و جزالة اللفظة ، التأثير على قرارات السياسي و آلته العسكرية النفاثة ، و لا ان تتحول كلماتهم الى رغيف خبز في يد المتضورين ، او حبة دواء للمرضى المحتاجين ، او بطانية للمقرورين او أي نوع من اغاثة الملهوفين الباحثين عن أبنائهم المفقودين او الأطفال التائهين ، و هؤلاء بمئات الآلاف ، ان لم يكونوا بالملايين .



لقد عايشنا ، كتابا و قراء ، حالة مشابهة من الانفضاض الكلي ، عندما وقعت كارثة الانقسام الفلسطيني ، و بدأنا نبحث و نلاحق أي بصيص للوحدة الوطنية ، بمسؤولية و اهتمام و شغف ، لكن بعد نحو عقدين من الزمن ، اصبحنا نشيح عن أي اخبار من ذاك القبيل ، أصبح خبر عن المصالحة ، حتى لو كان في الصين ، أمرا فارغا و مفروغا منه ، رغم ان المتصارعين يتصارعون على مجرد فراغات ، "على لا شيء" ، فلا الضفة مستقلة ، و لا غزة محررة ، أمام احتلال يشحذ سكاكينه و يعد نواجذه لالتهامنا كلنا ، مقاومين و مسالمين .

كتب الاديب الكبير إبراهيم نصر الله : إن الشهيد الذي يحتضن ارضه ليس له من غطاء يستره الا الشهيد الذي يليه ... إلهي العظيم العليم الرحيم ... أما كان يمكن ان تترفق بنا ... أعرف أن الموت حق ... و لكن أما كان يمكن ان تمنح الناس في هذه الأرض موتا أرق .