الاحتلال يكثف من عمليات الهدم .. الاحتلال يهدم منازل في بيت أمر ونعلين

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بناية سكنية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنزلين في بلدة نعلين غرب رام الله، وذلك في إطار تصعيد متواصل لسياسات الهدم في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من عدة طوابق، بزعم البناء دون ترخيص، وهو المبرر الذي تلجأ إليه سلطات الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين، رغم القيود المشددة التي تفرضها على منح التراخيص في المناطق المصنفة (ج).

وفي بلدة نعلين، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال البلدة برفقة جرافات عسكرية، وقامت بهدم منزلين لعائلة سرور، ما أدى إلى تشريد أربع عائلات، دون توفير أي بديل.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، حيث أظهرت معطيات صادرة عن مركز معلومات فلسطين "معطى" أن قوات الاحتلال نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 5,939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية، في تصعيد خطير يعكس حجم العدوان المستمر على الأرض والسكان.