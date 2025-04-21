شهداء وجرحى في صنعاء.. العدوان الأميركي يجدد غاراته على اليمن

وطن: في سياق استمرار العدوان الأميركي على اليمن، شنّت الطائرات الحربية الأميركية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المدن اليمنية، مخلفةً شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في تصعيد يُعد محاولة لثني صنعاء عن دعمها المتواصل لغزة.

وعاودت الطائرات الأميركية استهداف مديرية الجوبة في محافظة مأرب بغارتين، ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران بثلاث غارات، إضافة إلى غارة على مديرية جبل المحويت في محافظة المحويت غرب العاصمة صنعاء.

وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية فإن طائرات أميركية شنت 4 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

كما طالت الغارات الأميركية محافظة صعدة شمال اليمن بخمس غارات.

وسبق أن شنّت الطائرات الأميركية مساء أمس غارتين على منطقة عطان جنوبي العاصمة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق البلاد، إلى جانب استهداف جزيرة كمران في محافظة الحديدة بسلسلة غارات..

العدوان الأميركي طال أيضاً منشآت مدنية، من بينها مشروع النظافة في منطقة عصر بمديرية الوحدة، وحي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين ومحالهم التجارية.

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء أن حصيلة العدوان الأميركي على سوق وحي فروة الشعبي ارتفعت إلى 12 شهيداً و30 جريحاً، في حصيلة غير نهائية مرشحة للارتفاع.