ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام أتلتيك بيلباو ويواصل ملاحقة برشلونة

وطن: حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا أمام ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف نظيف، اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتكفل اللاعب فيديريكو فالفيردي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+3) من تصويبة رائعة.

وبهذا الفوز، رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في مركز الوصافة، خلف غريمه برشلونة المتصدر لليغا (73 نقطة)، بينما تجمد رصيد بيلباو في 57 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي المواجهات، انتصر أوساسونا على مضيفه بلد الوليد 3-2، وتعادل فياريال مع ريال سوسييداد 2-2 وإشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس 1-1.