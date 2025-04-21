سلطات الاحتلال تلغي تأشيرات دخول نواب ومسؤولين فرنسيين

رام الله - وطن: ألغت حكومة الاحتلال تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أعلنت المجموعة أمس الأحد.

وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع "تل أبيب" عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول "إسرائيل".

كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كذلك سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة في خضم حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على القطاع .

وأعلنت داخلية الاحتلال إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة الاحتلال.

وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.

وقالوا -في بيان- إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها 5 أيام.

ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما الأعضاء الآخرون، فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.

ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".

وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل.