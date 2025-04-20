3 شهداء في غارات أمريكية متواصلة على مناطق متفرقة في اليمن

وطن: اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد 3 يمنين وجرح 12 اخرين في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.

وجدد الطيران الحربي الأميركي، مساء اليوم، غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى محافظات يمنية أخرى.

وشنت الطائرات الأميركية غارتين على منطقة عَطّان، جنوبي العاصمة صنعاء، مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجوائها.

كما أضافت مصادر يمنية، أنّ الطائرات الأميركية نفّذت 3 غارات مستهدفةً مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

كما تابعت أنّ العدوان الأميركي طال أيضاً جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي بسلسلة غارات.

يُشار إلى أنّ وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والقوات اليمنية، تصاعدت منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، بعد إعلان اليمن عن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندةً لغزة، ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني.

ويأتي العدوان الأميركي المتواصل على اليمن، بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لجيش بلاده بشنّ "هجوماً كبيراً" ضد حركة "أنصار الله".