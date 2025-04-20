وفاتان وإصابة حرجة في حادث سير ذاتي جنوب جنين

وطن: لقي شابان (18 و21 عاما) مصرعهما وأصيب ثالث، مساء اليوم الأحد، في حادث سير ذاتي وقع بالقرب من مفترق بلدة عجة، جنوب جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، في بيان، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير ذاتي على الطريق الواصل بين نابلس وجنين بالقرب من مفترق بلدة عجة، نتج عنه ثلاث إصابات جرى نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاة اثنين من المصابين، فيما وصفت حالة الثالث بالحرجة.

وأضاف العميد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.