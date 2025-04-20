مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في وادي قانا شمال غرب سلفيت

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على ممتلكات المواطنين في منطقة وادي قانا، قرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي سلمان، بأن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تخريب ممتلكات زراعية تعود ملكيتها للمواطنين: جهاد منصور، وقاسم منصور، وعبد الرزاق منصور، وناصر منصور، وصلاح منصور.

وأوضح سلمان أن الاعتداءات تمثلت في تحطيم محتويات زراعية، وقطع وتكسير عدد من الأشجار، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار التصعيد الاستيطاني المتواصل الذي يستهدف الأراضي والممتلكات الفلسطينية في وادي قانا، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.