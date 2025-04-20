الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد وحدة 4400 في حزب الله.. وسقوط شهيدين في غارتين جنوب لبنان

وطن: استشهد شخصان وأصيب آخران، اليوم الأحد، في غارتين شنّتهما مسيّرتان للاحتلال استهدفتا غرفة جاهزة في بلدة حولا، وسيارة في بلدة كوثرية السياد، جنوبي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، طالت تحديدًا منطقة جل شهاب الواقعة بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف، إضافة إلى منطقة بصليا.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، قائلة "شهيد جراء الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد".

وزعم جيش الاحتلال، اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله، حسين علي نصر، بوقت سابق اليوم.

وقال في بيان إن "نصر عمل في إطار منصبه على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان، لإعمار قدرات حزب الله العسكرية".