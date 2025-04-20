بالفيديو| منذ استئناف حرب الإبادة.. كتائب القسام: استهدفنا عدة آليات عسكرية للاحتلال بشكل مباشر في حي التفاح شرق مدينة غزة

وطن: نشرت كتائب عز الدين القسام، ولأول مرة منذ استئناف حرب الإبادة الإسرائيلي في 18 مارس/آذار الفائت، مقطعًا مصورًا يظهر جزءًا من استهدافها لآليات الاحتلال المتوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأظهر المقطع المصور استهداف عدة آليات عسكرية بقذائف بشكل مباشر، حيث اشتعلت النيران في عدد منها.



وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت مساء أمس السبت، تنفيذ كمين مركب بقوات الاحتلال المتوغلة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مشيرة لوقوع القوة الإسرائيلية المستهدفة بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري نشرته على قناتها على تليغرام، "تمكن مجاهدونا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وسبق ذلك إعلان عن إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عين نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وفي وقت سباق اليوم، أعلنت "القسام" عن تنفيذ مقاوميها كمينًا مركَّبًا استهدف جيبًا عسكريًا وقوة إسناد إسرائيلية، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أمس السبت.

وأوردت " كتائب القسام" في تصريح مقتضب، أن المقاومين استهدفوا الجيب من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع، وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأكدت أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت الكتائب موقعًا مستحدثًا لقوات الاحتلال في المنطقة بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

ولليوم الـ 34 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار المنصرم، ألفًا و827 شهيدًا، و4 آلاف و828 إصابة.