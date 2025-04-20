استشهاد الشاب سليمان مناصرة منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" بين مدينتي نابلس وجنين

وطن: استشهد الشاب سليمان فواز الحاج نصار مناصرة كميل (25 عامًا)، من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "حومش" المُخلاة، الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد أطلق النار من مركبة مسرعة باتجاه مستوطن، ما أدى إلى إصابته بجروح، قبل أن تشتبك معه قوات الاحتلال وتطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وعقب العملية، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيس بين نابلس وجنين، وشرعت بحملة تمشيط واسعة في المنطقة.